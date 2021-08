Dejane i primi giorni di allenamento con Massimiliano Allegri. Come stanno andando? Ne ha parlato proprio il giocatore svedese a JTV: "La fase difensiva devi farla sempre al massimo. Se vede che non dai tutto, ti ferma l'allenamento e ti dice che non puoi fare così. Ho imparato davvero tantissimo soprattutto in fase difensiva". Col sorriso, ecco spiegato il metodo Allegri. Dare il massimo: dagli allenamenti al campo.