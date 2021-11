Nel primo episodio di All or Nothing-Juventus, viene mostrato il momento in cui Dejanè acquistato dai bianconeri. Lo svedese si unisce subito al gruppo allenato da Andrea Pirlo, con il quale arriva il primo colloquio, prontamente immortalato dalle telecamere di Amazon. Spoiler alert.a Pirlo: "Alla mia età avevi paura?".gli risponde: "No, mai. Ma ho fatto fatica anch'io. Se sei convinto delle tue potenzialità, non devi avere paura di niente. Fisicamente li ribalti tutti, poi tu raggiungi una maturità mentale lo capisci e vai da solo. Se non hai la testa, finisci. E tu ce l'hai!".