Dal ritiro della Svezia ha parlato Dejan, ecco cosa racconta sulla stagione in corso alla Juve: "È andata bene, non è la cosa più facile del mondo entrare alla Juventus a 20 anni e giocare tante partite quante ne ho giocate io. Faccio fatica, ma penso che sia io che la squadra facciamo del nostro meglio. È stata una cosa completamente nuova, nella squadra in cui giocavo prima avevo molto più palla, ora devo adattarmi molto di più ai giocatori con cui gioco. È stata una cosa completamente nuova per me e probabilmente ci vorrà del tempo, ma è molto utile".