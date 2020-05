Lo slittamento del campionato ( QUI le date della ripresa) ha creato un nodo relativo ai giocatori in prestito. Cosa succede con il contratto dei vari Kulusevski, Romero e Pellegrini? La Fifa è stata chiara: loro non possono intervenire.: se la scadenza è fissata al 30 giugno (data ultima di una stagione regolare), dovrebbero trovare un accordo per allungarla al 31 agosto (ultimo giorno della stagione 2019-20)., ma non potrà scendere in campo fino al 1° settembre (inizio della stagione 2020-21).