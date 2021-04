Andrea Pirlo non ha mai schierato insieme Paulo Dybala e Dejan Kulusevski. Neanche a partita in corso. Entra uno, esce l'altro. E' matematico. Il motivo è tattico: secondo l'allenatore infatti i due, che partono entrambi da destra e hanno un calcio molto simile, rischierebbero di pestarsi i piedi uno con l'altro. Per questo, finché l'argentino era infortunato Pirlo ha schierato spesso l'ex Parma provandolo anche un po' più avanti, ma adesso li alterna sempre.