“Grandi sogni”. Dejan Kulusevski pensa in grande e lo fa sapere a tutti i suoi follower su Instagram, postando una foto di esultanza scattata nella vittoria di Champions League contro la Dinamo Kiev. L’impatto con i bianconeri è stato dirompente, come la sua corsa, come il suo carattere, temprato in un solo anno di Serie A con il Parma. Dejan è apparso un giocatore già pronto, capace di meritarsi la fiducia di Pirlo e ripagarla sul campo. Il suo percorso è ancora all’inizio, dovrà dare ancora molte risposte che tiene già in serbo, intanto pensa in grande, almeno quanto lo sono i suoi sogni.