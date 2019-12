Dejan Kulusevski è la rivelazione del campionato. L’esterno è esploso a Parma, collezionando già 4 gol e 6 assist, oltre a prestazioni sempre più convincenti. In prestito in Emilia ma di proprietà dell’Atalanta, per lui si stanno già muovendo Juventus e Inter.



AFFONDO - Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter dopo settimane di movimenti sottotraccia avrebbe fatto un primo passo ufficiale, proponendo alla famiglia Percassi 35 milioni più bonus per strappare il 19enne alla concorrenza dei bianconeri. Marotta sarebbe anche disponibile a includere nell’operazione, come parziale contropartita, Matteo Politano, che sta trovando sempre meno spazio in nerazzurro. L’offerta si avvicina ai 40 milioni richiesti dalla Dea, che è tentata ma attende. E non solo perché l’Inter vorrebbe prendere il giocatore subito, già a gennaio. Dietro il tentennamento c’è una possibile controfferta della Juve.



MOSSA A SORPRESA - Sì, perché l’esterno è seguito con interesse sempre maggiore anche dai bianconeri. Paratici è pronto a fare la sua mossa, forte degli ottimi rapporti con la società orobica, con la quale ha chiuso negli ultimi anni i colpi Caldara e Spinazzola. La carta a sorpresa che il CFO intende giocarsi per vincere la concorrenza dell’Inter ha un nome e un cognome: Marko Pjaca. Il croato sta lentamente ma costantemente rientrando a regime, e potrebbe essere la contropartita giusta per convincere l’Atalanta e battere l’Inter. L’asta è aperta, inizia un nuovo derby d’Italia sul mercato.