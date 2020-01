La Juventus ha piazzato il colpo anticipando tutte le concorrenti. Nei giorni scorsi è arrivato lo scatto decisivo per portare in bianconero Dejan Kulusevski, il talento classe 2000 letteralmente esploso alla prima stagione in Serie A. Lo svedese è arrivato questa sera intorno alle 21.35 a Torino, alla Continassa, entrando direttamente nell'hotel passando dal retro. Domani, poi, Kulusevski effettuerà le visite mediche al J Medical.



LE CIFRE - Paratici ha chiuso l'affare per 35 milioni di euro più 10 di bonus, per il giocatore è pronto un contratto da 2,5 milioni all'anno con ingaggio a salire per i prossimi cinque anni. Intanto Kulusevski è arrivato a Torino, domani sarà il giorno delle visite mediche.