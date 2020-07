1







di Andrea Menon

Dieci. E sono 10. Con nove assist. Dejan Kulusevski è ancora una volta da urlo. L'unico gioiello di un Parma che domina l'Atalanta per 45' prima di farsi riprendere. Crea tutti i pericoli, c'è sempre, ovunque. Dribbla, assiste, calcia, e quando lo fa di solito prende la porta. Un palo in avvio, poi il gol, ma non basta. Non basta per superare i nerazzurri che rimontano, non basta a lui per essere soddisfatto, e infatti nel secondo tempo corre, lotta, crea e dopo un dribbling fulmineo serve ai compagni la palla per il 2-2, non sfruttata. Semplicemente fenomenale.



Come spiega Opta, Dejan Kulusevski è il primo straniero ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A prima dei 21 anni a partire da Mauro Icardi ed Erik Lamela, nel 2013. E non solo: con 10 gol e 9 assist al primo anno in Serie A è il miglior debuttante in Europa. Insomma, la Juve ha gennaio ha bloccato un vero verissimo gioiello. Uno di quelli che, pur non avendo ancora vestito la maglia della Juve, sta già facendo impazzire i tifosi bianconeri. E il verdetto è uno solo per tutti: dopo l'investimento bisogna puntarci, davvero. Merita di giocarsi le sue carte da titolare nel prossimo anno, con Dybala e Ronaldo al suo fianco. Continuità e fiducia, anche perché le alternative hanno mostrato di non essere irresistibili. Questo Kulusevski merita.