Dejan Kulusevski è il regalo di Capodanno che la Juventus ha voluto fare ai propri tifosi, anche se prima di giugno, molto probabilmente, non ci saranno possibilità di vederlo in quel della Continassa. Infatti, il giocatore svedese resterà in prestito al Parma, dove ha esordito quest'anno in Serie A senza dare l'impressione però, di essere solo agli inizi della sua carriera. Un obiettivo, d'altronde, che lo stesso "Kulu" si era prefissato quando nel lontano 2013 vide il debutto di Adnan Januzaj con la maglia del Manchester United. Come ha rivelato tempo fa a Sky Sport, Kulusevski era rimasto impressionato dall'intraprendenza del belga classe '95, tanto da sperare di cominciare la sua carriera allo stesso modo: "Mi ero promesso che anch'io avrei giocato senza sembrare il più giovane" ha dichiarato.



Perciò, al momento della scelta del numero ad inizio stagione, Kulusevski ha scelto proprio il numero 44, lo stesso di Januzaj all'epoca. Ha portato fortuna, anche se il suo sogno resta quello di vestire la maglia numero 10: chissà che un giorno non si liberi proprio quella della Juventus.