Dove giocherà Kulusevski? La chiamata spetta a Maurizio Sarri, e su questo non ci sono dubbi. Però Dejan può fare tanto, tantissimo. A partire dal ruolo di trequartista: lo svedese potrà infatti piazzarsi alle spalle delle punte e decretare le ultime giocate in funzione di Higuain (o Dybala) e Ronaldo. In alternativa? Se Sarri dovesse tornare al 4-3-3, magari con un reinserimento di Douglas Costa, la Gazzetta sottolinea la sua poliedricità anche da esterno offensivo. In realtà, Kulusevski ha le fattezze della mezzala che manca a questa Juventus. Uno di corsa e qualità: tale da supportare e sopportare il tridente pesante.