L'avventura di Kulusevski in bianconero finora è stata contrassegnata da più ombre che luci, ma l'età e le potenzialità dello svedese fanno sì che la Juve non lo ceda con grandi saldi. La cifra richiesta dalla Juve, infatti, è vicina ai 35 milioni di euro e coinvolge in particolare il mercato della Premier, dove ha diversi estimatori. Fra questi ci sono sicuramente l'Arsenal e il Tottenham di Fabio Paratici, il dirigente che portò Kulusevski alla Juve e che ora non disdegnerebbe replicare la stessa operazione a vantaggio degli Spurs. Meno entusiasta sembra invece essere Antonio Conte, l'allenatore del Tottenham che, se dovesse pescare in casa Juve, preferirebbe puntare su Weston McKennie, piuttosto che su Kulusevski.