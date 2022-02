1









Le parole di Dejan Kulusevski alla stampa inglese, dopo la vittoria del Tottenham contro il Brighton: "Pirlo è un allenatore fantastico e una persona fantastica. Ho parlato con lui quasi ogni giorno e mi ha sempre parlato molto di come dovrei modellare il mio corpo e di come posso cercare i passaggi senza mostrare agli avversari dove giocherò la palla. Ed è esattamente ciò che spero mi aiuterà ad aiutare Harry ancora di più in futuro".