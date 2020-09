di Nicolò Vallone

Nella notte di ieri all'Allianz Stadium la prima stella che si è accesa è quella di Dejan Kulusevski. Sono passate esattamente 24 ore da quel piazzato mancino senza indugio e senza sbavatura alcuna, che ha gonfiato la rete bassa alla destra di un pur ottimo Audero. Del resto lui è predestinato a essere il primo. Il primo marcatore della stagione bianconera. Alla sua prima partita con questa maglia. E il primo colpo di Fabio Paratici per la stagione 2020-2021, ben prima che essa cominciasse. RIPASSO E GIUSTI MERITI - Erano le prime ore di questo disgraziato anno, il Covid-19 da questa parte del mondo non era conosciuto e la Juventus annunciava l'acquisto dall'Atalanta dello svedese classe 2000, che sarebbe rimasto in prestito fino a giugno (poi diventato agosto causa lockdown) al Parma, dove stava spaccando il mondo mettendo in mostra un connubio tecnico-atletico fuori dal normale. Paratici, il criticatissimo Paratici, aprendo il portafoglio per versare la quarantina di milioni necessaria per Kulusevski, ha battuto anzitempo la concorrenza dell'Inter e ha regalato alla Juventus uno dei prossimi dominatori del calcio italiano. Prima delle rivali, in pieno stile Juve. Per far diventare realtà tanti altri sogni.