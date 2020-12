1









Bastone e carota, bastone e carota. E' così che Andrea Pirlo sta gestendo Dejan Kulusevski. Un po' in campo, un po' in panchina. Il ruolo è chiaro: parte dalla trequarti e avanza fino alla linea degli attaccanti, facendo spesso la seconda punta. Qualità da vendere, per questo ragazzo che a soli 20 anni sta già diventando un protagonista della Juve. Il futuro è suo, ma anche nella prima stagione in bianconero lo svedese ha giocato tutte le partite da titolare o subentrato, saltando solo la trasferta in Ungheria col Ferencvaros. La fiducia se l'è conquistata con il tempo, merito anche di un grande stagione al Parma: tra questa stagione e la scorsa, Kulusevski è l'Under 21 che ha giocato più partite, segnato più gol e fatto più assist.



