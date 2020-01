Non l'hanno presa bene, a Parma, la scelta dell'Atalanta di cedere subito Kulusevski alla Juventus. Il centrocampista svedese, che quest'oggi ha svolto a Torino le visite mediche per diventare un nuovo giocatore bianconero, ha fatto ritorno a Parma per prepararsi - da domani - alla sfida delicata con la Sampdoria. Chiaro, l'ottima classifica dei ducali ha aiutato: ma con la questione Pjaca (secco il 'no' degli emiliani a qualsivoglia contentino pur di trattenere Dejan) e ancora tante chiacchiere sulla possibilità che anticipi i tempi, più di qualche tifoso ha storto il naso. Lo rivela CalcioWeb.