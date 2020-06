A gennaio la Juventus ha anticipato tutti mettendo le mani su Dejan Kulusevski. Classe 2000 e qualità da vendere per lo svedese, che al primo anno in Serie A ha già convinto tutti con la maglia del Parma. Con D'Aversa si è creato un rapporto speciale fin dall'inizio quando l'allenatore ha avuto l'intuizione di schierarlo nel tridente largo a destra al posto di Karamoh. Quando la Juve l'ha preso nel mercato invernale c'era la possibilità che andasse subito in bianconero, ma il giocatore ha deciso di rimanere a Parma e questa decisione ha rafforzato ancora di più il rapporto con l'allenatore, che ha apprezzato la scelta.