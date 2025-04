Getty Images

Kulusevski critica il Tottenham: 'Le altre sanno cosa fanno'. Le parole dell'ex Juventus

un' ora fa



Stagione molto complicata per il Tottenham, che è indietro in classifica anche se può ancora vincere la Conference League visto che è in semifinale. E delle difficoltà degli Spurs ha parlato Dejan Kulusevski; l'ex giocatore della Juventus, rientrato dall'infortunio che lo aveva fermato nell'ultimo periodo, ha analizzato la stagione della squadra facendo un paragone con le altre grandi d'Inghilterra. Lo svedese ha fatto una critica al club per come ha operato sul mercato. Di seguito le dichiarazioni del giocatore riportate da GOAL.



"[I club più importanti] sanno esattamente cosa stanno facendo. Stanno ingaggiando molti calciatori pronti a giocare sia in campionato che in coppa. E sono preparati per questo. Quest'anno non possiamo dire di essere preparati perché abbiamo avuto molti infortuni e abbiamo commesso molti errori dall'inizio della stagione e ora ne stiamo pagando le conseguenze. Dopo grandi serate come quella di giovedì, si va sempre giù. Ecco perché le squadre che partecipano a più competizioni stanno pagando [un prezzo]. Non stiamo gestendo bene la situazione, non la stiamo gestendo bene. Perché dopo 16 minuti avevamo già subito tre goal, compreso quello in fuorigioco. Poi è difficile vincere le partite di calcio. Non è abbastanza. Abbiamo giocato bene, ma se non fai tutto bene, non vinci le partite".