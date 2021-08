Dejan Kulusevski, a JTV, ha parlato subito dopo la gara con il Monza."Sto abbastanza bene, abbiamo fatto doppi tutti i giorni, lavorato davvero tanto. Ma credo di aver fatto 60-65 minuti senza problemi. Sto bene"."Sì, è così, voglio avere la palla, voglio attaccare, voglio fare gol, assist, correre, attaccare. Alla fine abbiamo lavorato solo una settimana, può andare molto meglio e sarà molto meglio"."Se devo scegliere una formazione, è ciò che mi piace di più. Poi decide il mister come giocare. Ma sto bene in quel modulo"."Bellissimo. Ho avuto il covid 5 giorni prima di iniziare, è stata una sorpresa, una difficoltà grande. Usciti? Bruttissimo. Ti fa vedere che devi lavorare di più, non vuoi mai che accada"."La fase difensiva devi farla sempre al massimo. Se vede che non dai tutto, ti ferma l'allenamento e ti dice che non puoi fare così. Ho imparato davvero tantissimo soprattutto in fase difensiva".