Sassuolo-Juve ma non solo. Perché l'altra partita che interessa da vicino i bianconeri è quella delle 19.30 tra Milan e Parma. Motivo? Dejan Kulusevski. Lui, il colpo di mercato di gennaio della Juventus. In prospettiva, chiaro: perché lo svedese è rimasto a Parma per giocare con continuità e fare esperienza prima del grande salto in bianconero. Sarri già si sfrega le mani pensando a quando avrà uno dei classe 2000 più forti in circolazione, Kulu è concentato sul Parma col quale stasera affronterà il suo grande idolo.



"GRAZIE A LUI..." - Già, perché da una parte c'è il futuro della Svezia con la 44 sulle spalle, dall'altra una leggenda del calcio svedese: Zlatan Ibrahimovic. Per tutti i ragazzi svedesi Ibra rappresenta un simbolo, un modello. "Mi sono innamorato del calcio grazie a lui" aveva raccontato Kulusevski. Avanti e indietro con quel mouse, Dejan passava ore e ore a studiare i movimenti di Ibra cercado di imitarli. Kulu sognava e guardava le giocate di Zlatan con la maglia della Juve, aveva 5/6 e già sognava di imitarlo. LA JUVE SULLO SFONDO - Sacrifici e determinazione, fino ad arrivare lì, grande tra i grandi. Oggi, contro il più grande. Il cuore batte già a mille, qualche ora e ci sarà il grande incontro: passato contro futuro, tutti e due protagonisti nel presente. La Juve sullo sfondo, quella società che per il primo ha rappresentato la consacrazione europea e per il secondo è un punto d'arrivo. Tante cose in comune tra Kulusevski e Ibra, avvolti dalla bandiera svedese che si coccola due giocatori fatti in casa. Oggi Milan-Parma, una sfida nella sfida.