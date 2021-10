Intervenuto dal ritiro della, Dejanha parlato dellapost: "Sinceramente non si nota molto, perché non ci pensiamo. L'unica cosa a cui pensiamo è che dobbiamo vincere le partite, non a chi c'è e chi non c'è. È stato molto divertente giocare con lui, è un grande giocatore e una persona fantastica, ma non ci pensiamo più".