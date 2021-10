Max Allegri ha commentato così la prestazione di Dejan, decisivo contro lo Zenit. Un messaggio preciso: può contare su di lui se... ha la testa giusta. L'ha messa, ironicamente, nel gol, con un colpo insolito fatto suo per garantire alla Juve l'ennesimo 1-0 e l'en-plein nel girone di Champions League. L'ha messa in una partita in cui non era entrato con il piglio giusto per cambiarla, ma che invece ha fatto svoltare proprio lui.Forse anche più di quanto lui stesso si aspettasse. Allegri non è ancora stato convinto dal talento, pur grande, dello svedese. Non siamo alla fiducia incondizionata nel rapporto, ma a quella da conquistare, passo dopo passo. Nel sacrificio e nell'applicazione prima ancora che nei gol. Quelli, semmai, servono per la fiducia personale.. Entrare e incidere a partita in corso o dall'inizio contro i nerazzurri cambia il giusto, conta solo fare la differenza. A partire dagli allenamenti in vista del Derby d'Italia, di cui potrebbe essere sorpresa.Intanto, anche ilsi avvicina e lui è. Avendo mercato e poco spazio, potrebbe partire con l'offerta giusta. Anche a gennaio, per agevolare la caccia bianconera agli obiettivi principali, come Aurelien Tchouameni e Dusan Vlahovic. Sta a lui far cambiare totalmente idea alla Juve e farsi rimettere nella lista degli incedibili, indispensabili anche a fronte di cifre importanti.