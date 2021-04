Tra le fila della Juventus c’è chi conserva dolci ricordi per l’incrocio con il Torino. Dejan Kulusevski è ancora alla ricerca della migliore versione di se stesso, quella ammirata al Parma e capace di trovare il primo centro in Serie A proprio contro i granata, come riporta il sito ufficiale della Juve: “Nel settembre 2019, con la maglia del Parma, Dejan Kulusevski ha trovato il suo primo gol in Serie A, in una partita contro il Torino (per lo svedese anche un assist in quell'occasione)”.