L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, intervistato da Il Corriere dello Sport, ha parlato in questi termini di Dejan Kulusevski, giocatore già acquistato dalla Juve per la prossima stagione: "Uno simile a lui per caratteristiche era Nedved. Dejan fa 12-13 chilometri di media a partita, ma riesce ad abbinare la qualità alla quantità. Sono pochi quelli così. Sotto l’aspetto tecnico, nel 4-3-1-2 di Sarri può fare sia il trequartista sia la mezzala. E come potenzialità già adesso è da grande". Parole al miele, quindi, per un giocatore fondamentale nel Parma.