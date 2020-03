Dejan Kulusevski, attaccante esterno di proprietà della Juve, ora in prestito al Parma, è stato protagonista oggi pomeriggio di una diretta Instagram insieme a Gli Autogol. Lo svedese ha parlato di tanti temi, attuali e non e ha parlato anche dei suoi idoli e delle prime impressioni su alcuni giocatori della Juve:



SU RONALDO E DOUGLAS COSTA - "Tra gli avversari dico Cristiano Ronaldo, nell’ultima partita che abbiamo giocato contro la Juventus (persa 2-1) stava benissimo. Anche Douglas Costa nell’uno contro uno non ti dà scampo. Sentivo che quando lui aveva la palla andava a una velocità doppia”.