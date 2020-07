Parma batte Napoli, ottima notizia per la Juventus. No, non c'entra la sconfitta della squadra di Gattuso, ma il marcatore decisivo per la vittoria emiliana. A fissare il risultato sul 2-1 infatti è stato un calcio di rigore procurato e trasformato da Dejan Kulusevski all'87'. Il ventenne svedese, già acquistato dalla Juve per la prossima stagione, è entrato in area scappando a Koulibaly ed è stato atterrato dallo stesso difensore. Si è presentato dal dischetto e ha incrociato col mancino, spiazzando Meret e regalando la vittoria al Parma. Per Kulusevski è l'ottavo gol (con altrettanti assist) in questo campionato. Un buon biglietto da visita che fa ben sperare i tifosi bianconeri.