Su La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, è emerso un retroscena interessante su Kulusevski: "Chi lo conosce, sa che (sotto sotto) si considera già il futuro top player della Signora. Non lo dirà mai, ma lo pensa. E onestamente, ci può stare: un talento così sicuro di sé va gestito. Per info, chiedere a Gasperini, probabilmente il miglior maestro per la linea verde che nel 2018-19 non vedeva l’ora di farlo esordire: 20 gennaio 2019, nello 0-5 di Frosinone i suoi primi 18’ in A. Poi pochi spezzoni (con Milan e Torino) e parecchia panchina, giusto per frenare una personalità che avrebbe potuto creare dei pericolosi effetti collaterali. Kulusevski capì, vinse il titolo con la Primavera (da protagonista) e a Parma, nella stagione successiva, ha mostrato tutto il proprio clamoroso potenziale".