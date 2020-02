Kulusevski e il maestro Andrea Pirlo. Attenti a quei due, verrebbe da dire. Quei due che si sono incontrati, che si sono visti e che si sono scattati un bel selfie che ha fatto impazzire i tifosi. Un primo assaggio comunque di juventinità per Dejan, che sarà totalmente bianconero soltanto a fine stagione. La Juventus l'ha ufficializzato nel mese di gennaio: "La Juventus è uno dei più grandi club del mondo dove tutti sognano di giocare, non ci ho pensato due volte ad accettare. Il mio ruolo naturale è quello di trequartista, ma giocherò dove dice l'allenatore. Ai tifosi del Parma prometto di dare il massimo come ho sempre fatto finora, a quelli della Juve che darò tutto per la maglia e per farli contenti", le sue prime parole da juventino.