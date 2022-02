Dejan Kulusevski brilliant goal!https://t.co/V58CkbVGt3 — Spurs Media .. (@Spursymedia) February 26, 2022

Un gran bel gol, quello siglato da Dejannella partita che vede impegnato il Tottenham di Antonio Conte contro il Leeds di Marcelo Bielsa. Il giocatore svedese, ex Juve, ha ricevuto palla sulla destra e si è infilato in area di rigore, salvo concludere in maniera perfetta sul primo palo, siglando il vantaggio momentaneo degli Spurs. Continua il buon momento di Dejan, che trova il gol ancora una volta dopo la prima marcatura in casa del Manchester City, arrivata solo pochi giorni fa. Guarda il video del GOL qui in basso.