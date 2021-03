Andrea Pirlo sperimenta, prova, applica idee e spesso trova nuove soluzioni. Kulusesvki attaccante? Sì, ma non solo. L'ultima: Danilo centrocampista, per esempio. Lo svedese, invece, nelle prossime partire potremmo vederlo anche da centrocampista centrale. In quel ruolo nel quale aveva giocato con la Primavera dell'Atalanta conquistando il premio come miglior giocatore della fase finale nell'anno in cui i nerazzurri hanno vinto lo scudetto. Dall'Atalanta alla Juve, dalla Primavera alla prima squadra: Pirlo ci pensa, e presto potrebbe schierarlo in quel nuovo, vecchio ruolo.