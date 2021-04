Dejan Kulusevski sta per cambiare agente. Lo svedese è pronto a entrare nella scuderia di Alessandro Lucci, che tra i giocatori bianconeri gestisce già gli interessi di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, oltre a quelli di Mattia Perin in questa stagione in prestito al Genoa. Per la Juve Kulusevski è un giocatore incedibile, considerato punto fermo della squadra del futuro insieme a De Ligt e Chiesa. Loro tre saranno le basi per ripartire dopo una stagione negativa come quella che sta per finire. Difficile anche pensare a un rinnovo di contratto vista la scadenza a lungo termine fissata per il 2025.