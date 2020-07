Il futuro juventino illumina la partita, scrive la Gazzetta dello Sport, a proposito di Dejan Kulusevski, che brilla nella gara tra Parma e Brescia. Una partita che ha messo di fronte due talenti del calcio che verrà: due classe 2000 che hanno catturato le attenzioni di tutti. Uno, quello del Parma, ha già raggiunto la Juve per 35 milioni di euro più bonus e continua a stupire, l'altro sembra da qualche settimana più vicino all'approdo all'Inter. Un derby d'Italia in casa, anche se per il centrocampista del Brescia l'asta sembra essere ancora in corso, a cifre inferiori magari visto il rendimento non proprio ottimo. Oggi un'altra insufficienza, scrive la rosea che titola: "Brescia-Parma, le pagelle: fa tutto Kulusevski, gol e assist per l’8. Tonali, periodo no: 5".