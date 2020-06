Dopo il passo falso contro il Torino, Dejan Kulusevski è tornato a brillare. Lo ha fatto nel 4-1 rifilato al Genoa dal suo Parma. Ecco le sue pagelle:



GAZZETTA DELLO SPORT - "Voto: 7.5. Strapotere fisico, alza un muro su Shone. Con Gervinho dialoga a memoria, gol strameritato".



TUTTOSPORT - "Grande trascinatore di serata", voto 7.



CORRIERE DELLO SPORT - "Tre volte Cornelius nel tabellino, 4-1 in casa del Genoa: il genio della lampada si chiama Kulusevski (anche lui a bersaglio) in un collettivo che distribuisce magie con eccezionale facilità. I ducali salutano il Ferraris con qualcosa di più bello della vittoria, avanti così perché questa squadra ha messo la modalità no limits".