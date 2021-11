Tutto si riduce a questo: alla ricerca dei gol, per sempre fondamentali se si vogliono vincere le partite di calcio. Laè in una fase interlocutoria, in parecchi sensi. E cosa c'è da fare? C'è da trovare un nove in grado di trasformare i dubbi in certezze, le difficoltà in quella "rimonta divertente" di cui ha parlatoin conferenza stampa.Per questo l'obiettivo resta Dusan. E per farlo serve piazzare un colpo in uscita, e magari trasformarlo anche in una buona cessione. Cherubini potrebbe sacrificare a questo punto proprio Kulusevski, prelevato dall'Atalanta per 35 milioni più 9 di bonus, e non un titolarissimo di Allegri. Almeno fino a questo punto. Lo svedese, secondo Calciomercato.com, potrebbe partire anche a costo di una minusvalenza. Dejan ha infatti mercato in Premier, dove piace soprattutto all'Arsenal e al Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici.