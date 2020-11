Quanti giocatori vediamo essere "battezzati" dalla critica con l'etichetta di "predestinato". Poi c'è chi questa definizione se la addossa autonomamente su di sé. È il caso di Dejan Kulusevski, che più volte sui social si lancia in messaggi... ambiziosi, sulla falsariga di un altro illustre svedese di origini slave come Zlatan Ibrahimovic. Questa sera Kulusevski ha postato su Instagram tre foto: la prima è un cartello a caratteri cubitali "Un vero percorso può richiedere del tempo, ma le azioni e l'impatto diventano eterna leggenda" mentre le altre due foto risalgono all'umiliante sconfitta contro il Barcellona.

COME SE NON BASTASSE - Insieme al messaggio fotografico già di per sé eloquente, il promettente giocatore della Juventus nel posto ha anche scritto: "Riceverò quello che è destinato a me". Come dire: nel mio avvenire c'è la gloria, e la riceverò. Pure il popolo juventino ne è convinto. E non vede l'ora di vedere tradotti questi propositi sul campo in maniera sempre più costante e vincente.