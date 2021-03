1









Dentro Morata e fuori Kulusevski: improvvisamente - ma non troppo - Juve-Spezia è cambiata. Ecco, non una bocciatura per lo svedese, che negli ultimi tempi si sta impegnando sempre di più, allo stesso tempo impara un nuovo ruolo in cui per forza di cose si è ritrovato incastrato. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, Kulu può beneficiare paradossalmente dal rientro di Morata. Il motivo? Potrà abbandonare per un po' quel ruolo di attaccante adattato e attaccare lo spazio in velocità, con la stessa libertà che sfrutta Federico Chiesa. L'ESEMPIO - Già con lo Spezia, Kulusevski si è rivitalizzato insieme a tutta la squadra. Dunque, la domanda sorge spontanea: quale versione potrà apparire come la migliore? TS non ha dubbi: se nella scorsa stagione si è affermato da esterno, libero di svariare e sfruttare gli spazi dei gialloblù, dribblando e attaccando, un motivo ci sarà. In quel ruolo che Pirlo ha costruito per Ramsey prima e McKennie poi, Dejan potrebbe fare la sua meravigliosa figura. Intanto, questa sera, parte Kulu e arriva Alvaro: sarà staffetta? Dipenderà dal risultato.