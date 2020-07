Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:

“E’ tutto muscoli e niente cervello”. Questa espressione gergale si ode sovente ed è utilizzata con un’accezione negativa. E’ tipica dei cartoni animati e pare avere l’intenzione di insegnare ai più giovani che “la potenza è nulla senza il controllo”. E’ proprio così. La forza bruta non è sufficiente. Serve la capacità di governare le situazioni e di utilizzare la strategia. Gli esempi potrebbero essere molteplici. Si pensi a Omero che nell’Odissea narra la vicenda di Ulisse e Polifemo. L’ultimo era un ciclope che aveva catturato l’eroe e i suoi uomini. Si era già cibato di alcuni di loro quando il protagonista ebbe un’idea geniale. Fece ubriacare il gigante che gli chiese il nome. CONTINUA A LEGGERE SU VXL