Dejan Kulusevski ha scelto: finirà il campionato con il Parma. Quello dello svedese è uno dei casi con il contratto (di prestito) in scadenza il 30 giugno e quindi da risolvere in qualche modo: o rientrare alla Juventus senza la possibilità di giocare fino al 1° settembre prossimo, o rimanere in gialloblù fino al 31 agosto prolungando il prestito di altri due mesi. Per poter scendere in campo, Kulusevski ha rinunciato anche a un ingaggio più alto che avrebbe guadagnato in bianconero facendo risparmiare alla Juve due mesi di sipendio.