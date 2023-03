Le parole di Dejana Sky Sport:- "La situazione di Conte non influirà sull'opzione di acquisto del club per me, assolutamente no. Voglio restare agli Spurs, ovviamente".- "So cosa porto alla squadra, come mi preparo, le parole di COnte non mi offendono. A volte non gioco bene e mi prendo le responsabilità. Rispetto le sue parole, mi ha aiutato molto nella mia carriera, è stato importante e lo rispetto. Era deluso come lo siamo noi e lo dobbiamo accettare".- "In questo momento è ancora lì e tutti dobbiamo tenerne conto. Non so cosa sarà, ma come nella vita le cose cambiano. Poi devi essere pronto per il cambiamento e la vita andrà avanti"L'opzione di acquisto è vincolata al 50% delle presenze e alla qualificazione in Champions. Ballano 35 milioni di euro dopo i 10 già spesi per il prestito di 18 mesi.