La stagione di Dejan Kulusesvki da quando è passato al servizio di Antonio Conte al Tottenham ha incredibilmente spiccato il volo, con lo svedese che ha incantato i tifosi inglesi a suon di giocate, assist e gol. Le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza degli Spurs a riscattarne il cartellino, ma questo avverrà solamente a partire dalla prossima stagione. Questo è quanto sostiene il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano che, spiega come il Tottenham vorrebbe usufruire di un'altro anno di prestito, per cercare di abbattere ulteriormente la cifra da versare. In caso di 20 presenza da almeno 45 minuti ciascuna e di qualificazione alla prossima Champions League infatti, gli inglesi avranno l'obbligo di risactto fissano a 35 milioni, in caso contrario sarà diritto e non obbligo.