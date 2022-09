Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Dejanè tornato sui motivi per cui, a suo dire, la sua esperienza allanon è andata come sperava. Ecco le sue parole: "Quanto era colpa mia alla Juve? Non lo so, nel calcio a volte le cose vanno semplicemente male. Io non ho cambiato nulla di me stesso in questi mesi: mentalmente andavo e vado sempre in campo per dare il massimo. Alla Juve, però, non funzionava al di là di quanto mi impegnassi io".E ancora: "Sono un tipo che ama guardare avanti, più che indietro. Di sicuroe quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò la scelta di andare via dall'Italia è stata la migliore che potessi fare in quella situazione".