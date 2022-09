Massimo, a TMW Radio, ha parlato così del momento Juve: "Sono partiti inaugurando lo stadio di proprietà, poi sono arrivati gli Scudetti e le finali di Champions. Inizialmente anche i giocatori venivano valorizzati, ma poi con il passare del tempo nonostante ci fossero ancora vittorie si è cominciata a vedere qualche crepa dal punto di vista della valorizzazione della rosa. Kulusevski è un esempio lampante, so che Allegri quando lo ha visto si chiedeva come fosse stato possibile spendere tanto per un giocatore che non valeva nemmeno la metà di quella valutazione, ma probabilmente il problema stava nel saperlo sfruttare, per me fu un buon acquisto e sbagliarono a darlo via".