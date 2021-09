Ci sono tuoni e fulmini, ma non piove, non per ora. Aandrebbe consigliato di scendere con, in attesa di definire meglio il suo clima, il tempo che ha fatto e sta facendo alla Juventus. Al secondo anno, dopo una prima stagione di transizione, si ritrova punto interrogativo tra tanti ed era difficile prevedere qualcosa di diverso. Questione d'età e questione di ruolo. Questione di enigmi, in ogni caso.Per il tecnico toscano, Dejan non è un top. Di nuovo: non per ora. L'ha chiarito nella conferenza stampa di presentazione rispondendo a domanda diretta: un giocatore può costare anche 300 milioni di euro, ma - se giovane - ha bisogno di un percorso di crescita che livella qualsiasi cifra sia stata spesa o attribuita. Come a dire: fuori dalle leggi del mercato esistono i comandamenti del campo.; oggi è alla stregua di un valore aggiunto. Per questo non può sentirsi "al sicuro".Non è un caso che nella frenesia finale del mercato della Juve, quando si valutavano operazioni e occasioni,Il contatto con l'Atalanta è già storia, e se avesse avuto un ingaggio inferiore chissà quale sarebbe stato il finale. In ogni caso, sono pensieri ben lontani dal diktat di Allegri, l'unico che in questo momento Kulusevski dovrà ascoltare: non esiste ciò che è stato, c'è "solo da fare". A Napoli, occasione ghiotta, per partenze e (le sue) ripartenze. Non sarà ancora un top, però sarebbe buona giornata per dimostrarsi ad altezza Juve.