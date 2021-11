Dejan, a DAZN, in procinto di partire titolare sulla fascia destra in virtù anche dell'infortunio di Chiesa, ha parlato poco prima di Salernitana-Juve."Dobbiamo essere positivi. A volte non va come vuoi che andrà, ma dobbiamo continuare a divertirci, giocare tranquilli. Non può essere molto pesante. Oggi è una partita importante, dobbiamo fare i tre punti"."Non chiede niente di particolare, di fare le cose giuste, di attaccare, di difendere, di fare gol, assist. Niente di particolare".