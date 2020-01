L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il trasferimento di Kulusevski alla Juventus anche dal punto di vista economico con l'applicazione, per la prima volta, del punto 7 dell’articolo 102. L'articolo "prevede l’introduzione di una tassa di solidarietà del 3 per cento per i trasferimenti nel mercato interno, bonus compresi - scrive il quotidiano -. Ispirandosi al contributo della Fifa è previsto che questa percentuale venga divisa tra i club che hanno tesserato i giocatori dai 12 anni in poi. Nel caso di Kulusevski va diviso un milione e 50 mila euro. All’incirca 500 mila euro andranno alla stessa Atalanta e poco più di 100 mila al Parma: il resto (circa 400) andrà alla stessa Figc, che la devolverà per altre iniziative".