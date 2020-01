Dejan Kulusevski è il colpo di mercato della Juve per il mercato di gennaio anche se lo svedese arriverà a Torino solo la prossima stagione. Il centrocampista dell'Atalanta (in prestito al Parma) era anche sul taccuino dell'Inter e Beppe Marotta è passato al contrattacco. Oltre a Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham che va in scadenza al termine della stagione e che avrebbe già un accordo di massima con i nerazzurri, Marotta vuole portare subito a Milano anche Arturo Vidal, ex centrocampista della Juve che molti tifosi bianconeri soffrirebbero nel vedere con la maglia dei rivali di sempre anche se in questo caso la trattativa è più complessa anche perché con ogni probabilità il Barça cambierà presto allenatore.