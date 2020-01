La Juventus celebra oggi l'arrivo di Dejan Kulusevski, al J Medical per le visite mediche , ma resta ancora indecisa su cosa farne: il giocatore, in arrivo dall'Atalanta, è attualmente in prestito al Parma.. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il Parma starebbe seguendo due alternative in casa del Torino: Simone Edera e Vincenzo Millico, giovani del vivaio granata che giocano esterni sul piede invertito, ma aspettano evoluzioni anche su Kurtic e Strefezza della Spal. Non solo in Italia, però: le spese degli emiliani guardano anche alla Premier, con il diciannovenne del City Ian Proveda sulla lista dei "papabili".