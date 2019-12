Fissate le visite mediche di Dejan Kulusevski con la Juve. Secondo quanto riporta Sky Sport il centrocampista sarà al J Medical giovedì 2 o venerdì 3 gennaio. Un inizio di stagione con il botto per i bianconeri che si assicurano uno dei calciatori più promettenti del panorama calcistico europeo. Il calciatore avrebbe detto no all'Inter, non convinto da offerta e progetto tecnico dei nerazzurri e ora è pronto a firmare con la Juve dove, però, arriverà solo al termine della stagione. Salvo clamorose sorprese.