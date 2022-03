E' un nuovo Dejan Kulusevski. A gennaio lo svedese è volato in Inghilterra al Tottenham dove con Conte sta trovando più continuità: "Mi sta aiutando molto, è un periodo in cui sto trovando spazio. Mi piace il ruolo nel quale mi schiera e in ogni partita ho occasioni per segnare".



L'ADDIO ALLA JUVE - "Ho vissuto un momento difficile - dice al The Guardian - quando le cose non vanno come si vorrebbe bisogna essere forti. E' stato frustrante non poter dimostrare quello che sentivo dentro, avevo bisogno di un cambiamento".