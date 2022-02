Dejan Kulusevski al Tottenham: è notizia ormai datata, ma emergono nuovi dettagli, in particolare sulla clausola legata all'obbligo di riscatto. Ecco, quando scatta? Scatta nel caso in cui la squadra di Conte dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. O anche dopo 15 presenze raccolte dallo svedese, ma devono essere tutte dal primo minuto. Il prestito è stato pagato 10 milioni di euro, la clausola rescissoria è di 40 nella prossima estate, 35 in questa.